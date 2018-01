Uro i Liberal Alliances bagland

Efter statsminister Lars Løkke Rasmussens udmelding om opgivelse af en skattereform her og nu opfordrer Liberal Alliances bestyrelse i Esbjerg partiet til at trække sig fra regeringen.

Lokalbestyrelsen i Esbjerg opfordrer Anders Samuelsen til at trække partiet ud af regeringen. Det skriver lokalformanden Rene Christensen-Dokbua i en lukket, intern gruppe for partimedlemmerne på Facebook med næsten 5000 medlemmer, fortæller TV 2.

TV 2 har set opslaget, og selvom Rene Christensen-Dokbua bekræfter beslutningen over for redaktionen, ønsker han ikke at uddybe sagen nærmere.

Hedensted-formand: Smertegrænsen er nået

Også Michael Andersen, der er formand for Liberal Alliance i Hedensted, mener, at tiden er inde til, at Liberal Alliance forlader regeringen.

- Det er en sort dag for blå politik. Jeg mener, at smertegrænsen nu er nået i forhold til regeringsdeltagelse, siger Michael Andersen til Ritzau.

Tirsdag fortalte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde, at regeringen dropper ambitionen om "historisk store skattelettelser". I stedet vil regeringen forsøge at nå til enighed med støttepartiet Dansk Folkeparti om en mindre skattereform.

Det er særligt Liberal Alliance, der siden valget i 2015 har stået hårdt på, at skatten skulle sænkes - også for dem, der tjener mest. Partiet har lovet de største skattelettelser ”i mands minde”. Et løfte der altså nu er opgivet, fordi Dansk Folkeparti har afvist at hjælpe regeringen med at gennemføre skattelettelserne, med mindre regeringen samtidig ville være med til at gennemføre et ”paradigmeskifte” i udlændingepolitikken.