Usædvanligt mange indbrud på Black Friday

Det blev en sort fredag for mange villaejere, der fredag aften kom hjem til åbne vinduer og et raseret hus.

Tyvene havde en travl aften i Syd- og Sønderjylland i aftes. Mens mange var ude og benytte sig af knaldtilbud på Black Friday, så benyttede tyvene sig af villaejernes fravær til at bryde ind i deres hjem. Det gik værst ud over borgerne i Sydøstjylland, hvor der var uønsket besøg i 13 hjem fredag aften.

- Det er usædvanligt mange indbrud på en enkelt aften, siger vagtchef Jørn Lindhardt, Sydøstjyllands Politi.

Fredericia blev hårdt ramt

Det var især i Fredericia, tyvene havde travlt. Her var der fredag aften indbrud i seks hjem.

- Jeg skal ikke kunne sige, om det hænger sådan sammen, men det er da nærliggende at tro, at tyvene har benyttet sig af, at mange har været ude at handle på Black Friday. Det minder jo lidt om juleaften, hvor mange har forladt deres hjem, og så bliver der begået indbrud, siger Jørn Lindhardt.

Færre indbrud i Sønderjylland

Politiet i Syd- og Sønderjylland oplyser, at der har været fem indbrud i politikredsen fredag aften, og det bringer så tallet i Syd- og Sønderjylland op på 18 på en enkelt aften. Til sammenligning var der hen over fem juledage sidste år 124 indbrud i Syd- og Sønderjylland.