Vinden suser ind på de syd- og sønderjyske skoler

Nye vinduer, bedre isolering eller et nyt tag er nogle af de tiltag, som mange skoler i Syd- og Sønderjylland burde sætte i gang for at optimere de dårlige energimærker.

Dansk Byggeri har offentliggjort nye tal indhentet fra forrige måned, som viser, at 696 ud af 1.025 kommunalt ejede energimærkede bygninger, som bliver brugt til undervisning, har et energimærke D-G.

I de 14 kommuner i Syddanmark har Hedensted den højeste procentsats. 86 procent af bygninger, som bliver brugt til undervisning, har et dårligt energimærke. 37 ud af 44 bygninger i Aabenraa Kommune har et dårligt energimærke, og det giver kommunen en andenplads på listen.

- Det undrer mig, at der er så mange bygninger med et dårligt energimærke i Aabenraa Kommune. Vi skal ikke have dårlige skoler, så det skal der gøres noget ved. Jeg er dog helt uforstående over for tallet, da vi har afsat 400 millioner som et led i en skolestruktur, siger formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune, Kirsten Nørgård Christensen, (V).

Laveste procentsatser

Varde er den kommune i Syd- og Sønderjylland med den laveste procentsats. 51 procent af kommunens bygninger har et energimærke D-G.

Med 58 procent indtager Vejen pladsen lige efter Varde over de laveste procentsatser af utætte bygninger, men ifølge Helen Jensen, pressechef hos Dansk Byggeri, kan flere kommuner godt have en lavere procentdel af de kommunalt ejede bygninger med dårlig energimærke.

- Vi har indhentet tallene for en måned siden, og derfor kan der godt være kommuner, som oplever et højere procenttal, end de troede. Det kan umiddelbart skyldes, at kommunerne ikke selv har fået indberettet tallene over renoverede bygninger, som har fået et bedre energimærke, siger Helen Jensen.