Utilfredse borgere blokerer overskæring

Demonstration imod lukning af jernbaneoverskæring går ind i sin anden uge.

Siden klokken fem onsdag morgen blokerede vrede borgere Hillerup Markvej nord for Ribe. Ved middagstid ankom de håndværkere, som i dag skulle begynde arbejdet med at lukke vejen, så man ikke længere kan krydse jernbanen der. Lidt senere ankom to politibetjente, som orienterede borgerne om, at de kunne anmelde blokaden som en demonstration. Det gjorde de så, og dermed fortsatte blokaden af vejen på anden uge.

Borgerne er stærkt utilfredse med lukningen, som de siger, vil genere dem voldsomt i deres daglige gøremål. De tvinges ud på kilometerlange omveje, og landmænd skal ud på den stærkt trafikerede hovedvej A11 med deres store maskiner, når de skal fra den ene mark til den anden.

Vi forstår ikke, hvorfor de ikke bare sætter bomme op, hvis de er bekymrede for sikkerheden. Knud Johnsen, pensioneret vognmand, Hillerup

Vil lukke flere

Sammen med overkørsel nummer 26 vil Banedanmark lukke flere overskæringer fordi der ikke er en bom. Lukningen vil gøre dagligdagen mere sikker for lokoførerne, lyder Banedanmarks begrundelse, og det har af flere omgange fået de lokale til at blokere Hillerup Markvej, og onsdag gjorde de det igen.

- Vi forstår ikke, hvorfor de ikke bare sætter bomme op, hvis de er bekymrede for sikkerheden, sagde en af de protesterede borgere, pensioneret vognmand Knud Johnsen, Hillerup, til TV SYD den 31. maj.

Dårlig orientering

Borgerne har kritiseret Banedanmark for at ikke at informere ordentligt om lukkeplanerne, og borgmester Jesper Frost Rasmussen, (V), har været til samråd i Folketingets transportudvalg for at forhindre lukningen. Men uden held.

Situationen onsdag ved 14-tiden var stilstand på Hillerup Markvej. Borgerne opretholdt deres demonstration, og håndværkerne gik ikke i gang med at bryde vejen op.

Onsdag spurgte betjente, om borgerne ville anmelde deres blokade som en demonstration. Det gjorde de så. Foto: John Melin, TV SYD

