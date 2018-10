Utilfredse chauffører flytter på kro

De filippinske chauffører fra Padborg er utilfredse, både med de forhold, de har boet under og med den løn, de er blevet tilbudt.

Det har været et tumultarisk døgn for de filippinske chauffører, der er hentet her til landet for at køre lastbil for et større vognmandsfirma. Og de er langt fra tilfredse.

- I Filippinerne taler vi om Europa, som et bedre sted, men her har vi boet under forhold, der er værre end dem derhjemme, siger Marlon Avril.

Som I kan læse i en anden artikel er det også de kummerlige forhold, der har udløst myndighedernes interesse for filipinerne.

Også lønnen var en kedelig overraskelse, eller rettere det faktum, at de andre chaufførers løn var meget højere end deres. Og så er der, ifølge Marlon Avril, ikke nogen danske chauffører i firmaet, kun ukrainere og rumænere.

- Vi havde ikke forventet, at de ville tjene meget mere end vi gør, siger Marlon Avril.

Nu er chaufførerne flyttet på Bov Kro, så er det da blevet bedre.