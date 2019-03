Utrolig lang strid om 23 millimeter

Preben Dele byggede garagen i 1995. Den er dømt ulovlig, men han fortsætter kampen for retfærdighed.

Sagen er lukket – mener Sønderborg Kommune. Garagen skal sænkes med 23 millimeter. Men det er garagens ejer Preben Dele slet ikke enig i.

De 23 millimeter sidder øverst her på Preben Deles garage, som han byggede i 1995 for godt 23 år siden. En nabo klagede over højden og så kørte ballade, og den kører endnu.

- Folk siger jeg er stædig – det er nok ikke helt ved siden af, siger Preben Dele til TV SYD.

Nu kan vi ikke på TV SYD afgøre en sag, som mange kloge hovedet ikke har kunnet løse i 23 år. Men der er åbenbart forskel på, hvordan man måler højde.

Garagen er målt til, at være 23 millimeter for høj. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

30 forskellige målinger

Igennem de 23 år er garagen målt 30 gange. Nogle gange over 2,5 meter og nogle gange under. Alle målinger er forskellige.

På et tidspunkt ville kommunen lægge sagen ned, men forvaltningen advarede om, at Preben eller hans nabo eller begge to så ville søge erstatning. Det bekræfter Preben, at det ville han.

- Kommunen kunne have stoppet sagen den første dag, hvis den havde målt rigtig fra begyndelsen.

Tager den hele vejen til Strasburg

Preben Dele vil ikke opgive sagen:

- Jeg vil ikke stemples som kriminel. Det kan jeg ikke acceptere.

Nu vil Preben Dele tage sagen til Menneskeretsdomstolen.

- Det skal prøves. Der må jo være et retssystem som fungerer i vores samfund. Når den sag er afsluttet, så skal bygningen laves færdig, og så stopper jeg, lover Preben Dele.

Selvom han er 76 år, vil han kæmpe videre:

- Det er måske med til at holde mig i live, mener Preben Dele selv.

Borgmester Erik Lauritzen kender godt sagen, men betragter den som afsluttet, set fra Sønderborg Kommunes side, siger han fredag til TV SYD.