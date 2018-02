Våben- og narkosmuglere taget i grænsekontrollen

Fire forskellige mænd forsøgte at smugle våben og narko over grænsen ved Frøslev.

En slangebøsse, to peberspray og noget kokain. Det er resultatet af grænsepolitiets arbejde ved Frøslev det seneste halve døgn.

Lidt før kl. 19 lørdag aften stoppede politiet en 36-årig rumænsk mand i grænsekontrollen. Han forsøgte at smugle en peberspray ind i landet og er nu sigtet for overtrædelsen af våbenloven.

Knap en halv time senere konfiskerede politiet endnu en peberspray. En 25-årig mand fra Gram blev sigtet for at ville smugle en peberspray over grænsen.

Ved 21-tiden konfiskerede politet endnu et våben ved Frøslev-grænsen.

- Told og skat fandt en slangebøsse med tilhørende stålkugler hos en 45-årig belgier, som også blev sigtet for at besidde euforiserende stoffer i form af piller samt narkokørsel, fortæller Ole Aamann, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

kl. 23.18 var der narkoalarm igen. En 28-årig mand fra Finland forsøgte at smugle 0,41 gram kokain over grænsen.

Alle forhold vedrørende udlændinge blev afgjort ved straksbøder eller tilbageholdelse af et større depositum.