Våd start på første skoleuge efter ferien

Den kommende uge byder både på blandet vejr med svingende temperaturer og både regn og sol.

Ofte kommer det gode sommervejr først, når ferien er slut og skolerne begynder igen. I år er det dog omvendt, da mandag, der er første skoledag, bliver grå og våd.

Temperaturerne mandag bliver mellem 18 og 22 grader.

Derudover bliver der generelt tale om en uge med noget varierende vejr, lyder forudsigelsen fra DMI.

Tirsdag kommer der t en del byger, der også godt kan være med torden - især natten til tirsdag. Efter et par halvvåde dage mandag og tirsdag, trækker der dog noget mere stabilt og varmere vejr ind over landet.

- Temperaturerne begynder at kravle opad, og onsdag bliver det 20 til 24 grader. Torsdag kommer vi op på 20 til 25 grader og lokalt helt op til 28 grader. Torsdag kan faktisk godt gå hen at blive en rigtig flot dag med mulighed for en del sol og også tørvejr, siger Trine Pedersen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), mandag morgen til Ritzau.

Det fine vejr stopper dog relativt hurtigt igen, forudser DMI. Fredag kommer en front ind vestfra. I forbindelse med den front bliver det skyet med regn, og temperaturen falder til under 25 grader.