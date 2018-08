DMI forventer, at der falder meget regn hele torsdag - mest ved østkysten.

DMI advarer tidlig torsdag morgen om, at der i løbet af dagen kan falde mellem 25 og 35 millimeter regn på seks timer, og regnen kan være ledsaget af torden.

Det bliver et ganske vådt torsdagsdøgn. Dan Nilsvall, vagtchef, DMI

- Det bliver et ganske vådt torsdagsdøgn, hvilket skyldes en koldfront over Jylland, der bevæger sig langsomt mod øst, samtidig med at et lavtryk bevæger sig op over den sydøstlige del af landet fra sydvest. Regnområdet forventes først at have passeret hele Danmark torsdag aften eller natten til fredag, oplyser DMIs vagtchef Dan Nilsvall torsdag.

Du kan følge regnvejret her på DMIs nedbørsradar

Kraftig regn kan medføre fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (akvaplaning) og nedsat sigtbarhed. Kraftig torden medfører fare for lynbrande, risiko for nedbrud af elektriske systemer og risiko for mange fejlalarmer fra automatiske anlæg.