Vadehavsø i digital superliga får stoltheden frem

Selvom Mandø ligger en smule isoleret i Vadehavet, kan de 33 fastboende glæde sig over, at de har lynhurtig fibernet. Det fik de efter 10 års kamp, og det har for alvor været en gevinst for øen.

Det gælder om at tjekke tidevandstabellen og køre forsigtigt på grusvejen, når turen går til Mandø. Men er du først nået frem til den 7,65 kvadratmeter lille ø midt i Unescos verdensarv, er der fuld fart på. I hvert fald når det gælder internethastighed. - Der er overhovedet ikke nogle huller, det er super hurtigt, lyder det fra en stolt Claus Christensen, der er formand for Mandø Fællesråd. Læs også Børnefamilier strømmer til lille ø Penge fra Bredbåndspulje Hurtigt fibernet på øen er bl.a. blevet muligt gennem SE´s Bredbåndspulje. Her fik Mandø fem millioner kroner i støtte, og da der først kom hul igennem til fibernettet, er det for alvor gået fremad på Mandø. Der er overhovedet ikke nogle huller, det er super hurtigt. Claus Christensen, formand, Mandø Fællesråd - Det er jo en god teknologi at have herovre. Når man ser på erhvervslivet, er der god udvikling i turismen, og de forlanger sådan noget i dag, siger Karin Fredskild fra Mandø Bed & Breakfast til TV SYD. Mandø vandt prisen i kamp med 200 andre bredbåndsprojekter i Europa. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen Vandt europæisk pris Etablering af fibernet på Mandø betyder, at øen i efteråret løb med førsteprisen ved European Broadband Awards. Den fik øboerne, fordi de gennem 10 år vedholdende har kæmpet for deres sag. Den hurtige internetforbindelse betyder, at det er muligt at lave hjemmearbejdspladser på øen, og det er noget, der kan bruges, når der skal tiltrækkes nye faste beboere til Mandø. Læs også Familier står i kø for at blive øboere på prøve Der mangler fastboende Øen har gennem en del år oplevet, at indbyggertallet har været faldende. Derfor er det også vigtigt, at øen bliver styrket, fortæller beboerne. - Hvis vi skal have en chance for at tiltrække tilflyttere, så er vi nødt til at være med, hvor vi har nogle muligheder, fortæller Claus Christensen. Derfor håber han, at fibernettet nu kan være med til at vende udviklingen. Læs også Lillebælts perle er populær - men der mangler boliger Også Karin Fredskild fra Mandø Bed & Breakfast tror på, at der snart kommer flere fastboende til øen. - Jeg kender to, der lige nu overvejer at flytte herover, og jeg har væddet en middag på, at de gør det, siger hun til TV SYD. Mandø Bed & Breakfast har stor glæde at fibernettet. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen Antal fastboende på Mandø 1999 2009 2018 2019 75 44 40 33 Kilde: Danmarks Statistik