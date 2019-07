Angrebet med fyrværkeri: Hvad skal det til for? Opfør jer nu ordentligt

Vægteren Stefan blev natten til mandag angrebet af en flok unge med bomberør og fik sin forrude smadret. Han opfordrer de unge til at opføre sig ordentlig og håber, at de har lært af deres fejltrin.

Det er mandag morgen klokken 3:30. Stefan er kaldt ud til en tyverialarm på Høje Kolstrup Skole i Aabenraa. Men det, der viser sig at være lidt af en rutinekald, ændrer hurtigt karakter. Da Stefan går tilbage til bilen begynder seks unge at provokere vægteren og råbe efter ham.

Stefan vælger ikke at reagere på det og sætter sig ind i bilen. Herefter udvikler situationen sig. De seks unge mennesker finder bomberør og fyrværkeri frem og tager sigte mod bilen – og rammer. Flere gange.

Man bliver da lidt arrig indeni og tænker, hvad fanden skal det til for? Man passer jo bare sit arbejde. Stefan, vægter, Kleys Vagttjeneste

- Man bliver da lidt arrig indeni og tænker, hvad i alverden skal det til for? Man passer jo bare sit arbejde, siger Stefan, der er vægter hos firmaet Kleys Vagttjeneste.

Han vælger at køre videre og trække sig fra de unge mennesker. Men det stopper ikke. Lidt efter kører han under en bro ved Camma Larsen Ledets Vej nær skolen. Indtil videre er vægten ikke synderligt chokeret eller rystet. Chokket kommer først med en genstand, der bliver kastet ned fra broen. Den rammer vagtbilen og smadrer vinduet.

- Det havde jeg ikke set komme. Jeg tænkte jo, at det var overstået, fortæller Stefan til TV SYD.

Høje Kolstrup: Frem til 2013 var Høje Kolstrup på den officielle ghettoliste, og i 2018 slap kvarteret også af med prædikatet som et udsat boligområde. Det skete efter en omfattende indsats med renovering af boliger og en aktiv pædagogisk indsats rettet mod områdets børn og unge.

Stefan: Jeg er rystet over deres opførsel

Stefan forsøger ikke at lade sig påvirke for meget af hændelsen og fortæller selv, at han ikke er bange for at tage derud igen. En ting har dog chokeret vægteren.

- Jeg er rystet over deres opførsel, og den udvikling det har taget. Der er bundærgerligt, siger Stefan og forklarer, at de før har oplevet noget lignende. Bare ikke helt så voldsomt.

Efter at vagbilen har fået smadret forruden, vælger Stefan at kontakte politiet for at anmelde det. Imens han venter, holder han øje med de unge på broen. De har igen fundet bomberør frem og forsøger at ramme bilen med fyrværkeriet.

- Der kørte jo andre biler under broen, så det kunne jo være gået ud over andre end lige mig. De er gået over grænsen, siger Stefan.

En hvid bold og et bomberør er fundet ved broen og indgår i politiets efterforskning. Foto: "Jacob Schjødt-Pedersen, TV SYD"

Løsning er bedre opførsel

Stefan og vagtfirmaet opfordrer til dialog og fred og fordragelighed i området.

- Løsningen er jo i bund og grund, at folk bare skal opføre sig ordentligt. Det kan jo ikke være så svært, konstaterer Stefan.

Man må godt begå fejl, siger vægten, men han håber, at de unge lærer af dem.

- Jeg håber, at de ser, lytter og læser med og opdager, at det kan have seriøse konsekvenser. Faktum er, at lige meget hvad så kan de aldrig vinde den kamp. Der kommer jo flere og flere vagter, og kan de ikke løse det, så kommer der mere og mere politi, siger han.

Som reaktion på hændelsen sender Aabenraa Ungdomsskole nu to opsøgende pædagoger - også kaldet streetworkere - ud i området.

Politet efterlyser vidner

Syd- og Sønderjyllands Politi har kun et sparsomt signalement af de seks unge mænd, der beskrives som 15 til 18 år gamle. De var iført mørke hættetrøjer, der dækkede deres ansigter.

Politiet vil gerne høre fra folk, der har set eller hørt noget i Høje Kolstrup i de tidlige morgentimer mandag. Politiet kan kontaktes på 114.