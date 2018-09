Vægtere var datidens nattepoliti

I denne weekend afholdes Vægtertræf 2018 i Vejle. Men hvad var vægternes funktion egentlig?

27 vægtere fra hele landet samles i denne weekend i Vejle. Her er byen blandt andet inviteret med på vægtergang, og der skal synges vægtersange.

Et sagn fra gamle dage

De første vægtere dukkede op i København omkring år 1294, mens de sidste i landet gik af i Ribe i 1902, og arbejdsopgaverne blev overtaget af politiet.

Vægtere var nattevagter, der skulle opretholde ro og orden i byen, når borgerne slukkede lyset og gik i seng.

Bevæbnet med en morgenstjerne og i ført en kraftig overfrakke med blanke knapper og læderstøvler på fødderne gik de gennem byens gader og holdte øje med forbrydelser, ildebrand og at gadebelysningen var intakt.

Når vægterne var på vagt skulle de råbe klokkeslettet op hver time. Både for at oplyse borgerne, der ikke alle havde ure, men også for at sikre, at de ikke selv faldt i søvn. Det gjorde de ved at synge vægtervers i løbet af natten.

Lønnen var ikke alverden, så vægterne kunne have bijobs. De agerede blandt andet menneskelige vækkeure ved at banke på døre og vinduer, så borgere stod op til tiden, og i højtiderne gik nogle af dem fra dør til dør med en kurv og håbede på en skilling eller mad.

Kilder: Danmarks Vægterlaug samt Den Store Danske.

