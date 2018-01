Væltede træer skal trække familien Danmark ud i skoven

Otte syd- og sønderjyske skove skal i fremtiden være urørte naturskove. Til glæde for planter, insekter, fugle - og familier.

- De væltede træer er det, der danner basis for den mangfoldighed, der kommer i de nye, urørte skove.

Sådan lyder forklaringen på de kommende naturskove fra Gert Hougaard Rasmussen. Han er naturvejleder i Naturstyrelsen i Trekantområdet.

45 statsskove i Danmark på i alt 13.300 hektar skal i fremtiden være naturskov, oplyste Naturstyrelsen mandag. Det betyder, at de i langt mindre grad skal bruges til produktion af træ - at de stort set skal stå urørt og passe sig selv.

Otte af skovene ligger i Syd- og Sønderjylland. Om mange år kommer de skove ikke til at ligne det, vi kender i dag.

- Der kommer ekstra spirren af liv nedefra. Det gør, at der generelt kommer mere liv. Der kommer flere planter, insekter og et større fugleliv. Man vil opleve mere liv i skoven om 100 år, forklarer naturvejlederen.

Men selvom det bliver kaldt urørt skov, så er vi stadig meget velkomne.

- Vi vil rigtig gerne have, at hele familien Danmark bliver ved med at komme. De afmærkede stier og bålpladser bliver ved med at være i den urørte skov, for vi skal ud og opleve den mangfoldige natur, slutter Gert Hougaard Rasmussen.

De otte nye naturskove i Syd- og Sønderjylland er Stagsrode Skov ved Juelsminde, Sønder Stenderup Nørreskov, Lindet Skov, Pamhule Skov ved Haderslev, Draved Skov ved Løgumkloster, Søgård Skov, Gråsten Dyrehave og Augustenborg Skov.

