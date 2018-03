Væltet lastbil spærrer stærkt trafikeret landevej

En lastbil er natten til torsdag væltet øst for Brædstrup på den stærkt trafikerede landevej mellem Horsens og Silkeborg. Og der venter generelt trafikanterne en udfordrende morgen med nyt snefald og glatte veje.

En lastbil er kort efter klokken 01 natten til torsdag væltet mellem Nim og Brædstrup på den stærkt trafikerede landevej mellem Horsens og Silkeborg.

Formentlig på grund af glat føre mistede chaufføren herredømmet over sin lastbil, som væltede på tværs af landevejen. Ingen personer er kommet noget til ved uheldet, oplyser Sydøstjyllands Politi.

- Vogtoget var lastet med rengøringsmidler i 25 liters dunke, som ligger ud over vejen ved det væltede køretøj. De mange dunkene skal omlæsses manuelt, hvorfor oprydningsarbejdet må forventers at trække ud til middag. Vi har også miljøvagten på stedet for at sikre, at rengøringsmidlet ikke slipper ud og skader naturen, siger vagtchef Klaus Baagøe, Sydøstjyllands Politi, torsdag morgen til TV SYD.

Gudenåen løber under landevejen tæt på uheldsstedet.

En lastbil er natten til onsdag væltet mellem Nim og Brædstrup. Foto: Google Maps

Sydøstjyllands Politi forventer at landevejen er spærret frem til middag og har lavet en omkørselsrute, så morgentrafkken kan afvikles - men vær forberedt på forsinkelser.

I hele Syd- og Sønderjylland venter der generelt trafikanterne en udfordrende morgen med nyt snefald og glatte veje.