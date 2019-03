Rødglødende rør i Ribe: Vær tålmodig - hvis du ikke forstår dit skattesmæk

Penge tilbage i skat? Skattestyrelsen i Ribe har indkaldt ekstra mandskab og udvidet åbningstiden for at besvare spørgsmål til årsopgørelsen – typisk om restskat.

Tyvstarten gik fredag, og mange borgere har brugt weekenden til at se, om de bliver mødt af et grønt eller rødt tal på årsopgørelsen. Det giver travlhed hos Skattestyrelsen i Ribe, Hjørring og Odense.

- Der har allerede været omkring 2,4 millioner logins i weekenden. Derfor er der rigtig mange, der ringer ind med gode spørgsmål, siger funktionsleder i kundecentret hos Skattestyrelsen i Ribe, Poul Korsholm Nielsen, til TV SYD.

Men selvom der både er travlhed og overarbejde i disse uger, så er stemningen god.

- Der er frigivet ca. 4,6 millioner årsopgørelser i weekenden, så det er absolut højtiden ved Skattestyrelsen i dag.

Funktionslederen forklarer, at folk typisk ringer ind for at få en forklaring på en restskat, som ikke passer til ens forventning. Så Skattestyrelsen gør, hvad de kan, for at svare på de mange henvendelser.

- Mellem 450 og 500 medarbejdere sidder klar ved telefonerne. Vi regner med at kunne besvare 70.000 henvendelser i den første uge. Det er alene på telefonen, fortæller Poul Korsholm Nielsen.

Så det gælder om at væbne sig med tålmodighed. Men man kan hjælpe sig selv.

- Presset er allerstørst fra morgenstunden og i begyndelsen af ugen. Hvis man vil have størst mulighed for at komme igennem på telefonen, så vil jeg anbefale, at man ringer lidt op ad dagen, i slutningen af ugen eller i starten af næste uge. Vi sidder klar fra klokken 9-18 alle hverdage i denne og næste uge.

Derudover bør man også selv kontrollere om tallene passer.

- Vi vil anbefale alle at læse årsopgørelsen igennem. Tjek kørselsfradrag, håndværkerfradrag, børnebidrag, resultat af handel med aktier og deleøkonomi med udlejninger af bolig og bil, slutter funktionslederen.

Du kan også finde ud af, hvilke fradrag der er relevante for dig på Skattestyrelsens fradragstest.

Skattestyrelsen forventer, at omkring 15 % – eller ca. 700.000 personer – har ændringer til årsopgørelsen. Erfaringerne fra tidligere år er, at omkring tre fjerdele skal have penge tilbage i skat.

Skattestyrelsen udbetaler overskydende skat første gang den 5. april.