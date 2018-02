Værnepligtig Tobias - Oksbøllejren har det bedste ry

I dag ankom 110 værnepligtige til Oksbøllejren. Tobias Witsolt er en af dem. Han er blevet anbefalet Oksbøl, som det bedste sted af være soldat, hvis man skal opleve noget.

I dag ankom 110 værnepligtige til Oksbøllejren ved Varde. Det var næsten ikke til at se, hvem der var mest spændt. De unge værnepligtige, der nu står overfor fire måneders militærtræning - eller ledelsen i Oksbøllejren.

Jeg har fået at vide, at her i Oksbøllejren har de bare det bedste terræn, og det er bare her det sker, hvis man ville opleve noget ved militæret, og det vil jeg gerne. Tobias Witsolt, værnepligtig, Købenahavn

For de har måtte skyde langt efter værnepligtige i mange år. Faktisk i 14 år. Så det var en stor dag for alle.

Tobias Witsolt er en af de 110 unge mænd og kvinder, der nu - frivilligt - vil aftjene værnepligten i Oksbøllejren over de næste fire måneder.

- Jeg har fået at vide, at her i Oksbøllejren har de det bedste terræn, og det var bare her det skete, hvis man ville opleve noget ved militæret, og det vil jeg gerne, fortæller Tobias Witsolt.

I Oksbøllejren har man ventet i 14 år på at byde værnepligtige velkommen.

Dagen i dag er en god dag, fordi vi får værnepligtige og vi får liv i lejren. Det betyder også, at vi lige om lidt har en masse folk, der er uddannet soldater, fortæller kaptajn Morten Tikøb Højer, Mynsunde-batteriet, Oksbøl.

Artilleriet her får nemlig med forsvarsforliget flere og nye kanoner at skyde med. Og flere pansrede mandskabsvogne, så måske kan det give de værnepligtige lyst til at blive og uddanne sig til soldater i lejren.

Tobias Witsolt glæder sig til fire måneder i kongens klæder i Oksbøllejren. Foto: Finn Grahndin

- Det har været længe undervejs, og det betyder at hver gang vi har skullet have tilført folk, så skulle de komme fra andre garnisoner. Nu opfostrer vi dem så selv af, og det betyder, de ved, det er et godt sted at være, siger Morten Tikøb Højer.

Det ser ikke ud til Tobias Witsolt er en af dem, der bliver længere end de fire måneder værnepligten varer, da studier i biokemi på Københavns Universitet venter efter sommerferien, men han glæder sig til de kommende måneder i kongens klæder.