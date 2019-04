Et godt spørgsmål: Værter kommer på glat is

Søren Dahl og Dorte Callesen besøger i søndagens udgave af "Et godt Spørgsmål" Frøs Arena i Vojens og Sønderjysk Kål i Haderslev.

De to værter tager på isen iført det helt store udstyr sammen med sønderjyskes sportschef Kim Lykkeskov, som selv i mange år var elitespiller i ishockey.

Han må se i øjnene, at Sønderjyske måtte nøjes med sølvmedaljer og sluttede sæsonen skuffende tidligt allerede inden påskedagene efter kun fire kampe i finaleserien, da Rungsted gjorde rent bord med fire sejre på stribe.

Torsdag sagde Sønderjyske-spillerne farvel til deres fans ved arrangement i Frøs Arena.

Ud over Frøs Arena besøger Dorte og Søren i aftenens udsendelse også Sønderjysk Kål i Haderslev. Her møder de nogle af de medarbejdere, som har arbejdet i virksomheden i over 25 sæsoner, og som hver dag elsker at gå på arbejde.