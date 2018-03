Vagtlæge-krise afblæst

Nu er gebyr-balladen om vagtlæger og frivillige læger i idrætsklubber slut. Bred politisk aftale fjerner omdiskuteret gebyr.

Sundhedsminister ellen Trane Nørby har indgået en bred politisk aftale i Folketinget om at fritage vagtlæger og frivillige læger i idrætsklubber for et gebyr på 4.000 kroner. Det oplyser Sundhedsministeriet til TV SYD.

Gebyret, der oprindeligt skulle anvendes til et styrket tilsyn i sundhedssektoren, fik over 60 vagtlæger i Region Syddanmark til at sige op.

Den 11. januar var der krisemøde i ministeriet mellem læger, regioner og Styrelsen for Patientsikkerhed, og her lykkedes det at nå frem til en model, som pegede på, hvordan de oplagte uhensigtsmæssigheder i gebyrordningen kunne fjernes.

Modellen er siden blevet forhandlet med folketingets partier, og i den kommende uge er et nyt lovforslag på vej i høring.

Fremover skal der betales et gebyr for hver vagtlægeenhed i regionerne - og dermed slipper den enkelte vagtlæge for at skulle betale 4.000 kroner.

Også frivillige læger i forbindelse med spejderlejre, koncerter og sportsstævner fritages for gebyr - og det samme gælder for læger, der er frivillige i idrætsklubber.