Vagtlæger siger jobbet op

Vagtlæger nægter at betale nye gebyrer. I stedet kvitter de jobbet.

Der risikerer at komme pres på vagtlægeordningen fra januar.

Vagtlægerne er nemlig begyndt at sige deres job op i protest mod nye gebyrer, som de pålægges, fordi de skal registreres som et selvstændigt behandlingssted. Det vedtog Folketinget i 2016.

Der kommer sandsynligvis flere opsigelser. Ole Holm Thomsen,vagtlægechef

Fredag ved middagstid havde Region Syddanmark modtaget 13 opsigelser, fortæller Frank Ingemann Jensen, afdelingschef i regionen til TV SYD.

- Der kommer sandsynligvis flere opsigelser. Potentialet er, at 160 vagtlæger i Region Syddanmark stopper med at køre som vagtlæge, siger vagtlægechef Ole Holm Thomsen til TV SYD

160 vagtlæger udgør ca. en fjerdedel af de samlede antal vagtlæger i Region Syddanmark.

TV SYD har talt med en vagtlæge, som har opsagt sin stilling.

- Jeg skal betale knap ca. 4000 kr. i gebyrer for at passe mit job, og det vil jeg ikke. Så vil jeg hellere bruge min fritid med min familie, siger vedkommende, som ønsker at være anonym. Redaktionen kender vedkommendes navn.

Vagtlægechef Ole Holm Thomsen kalder gebyrordningen for katastrofal ødelæggende for vagtlægeordningen:

- Hvis vi i stedet for frivillighed skal tvangsudskrive praktiserende læger til at køre som vagtlæge, så risikerer vi, at de, som nærmer sig pensionsalderen, stopper før tid. Det er praktiseringsmæssigt og fastholdelsesmæssigt meget uheldigt. Det er et problem, at staten lægger os mange hindringer i vejen, for at vi kan udføre vores arbejde, siger han.

Kort efter nytår mødes Region Syddanmark og lægerne for at søge løsninger på problemet.

