Vagtlægerne slipper for udskældt gebyr

Vejen er banet for, at 63 vagtlæger nu kan komme tilbage

Vagtlægerne i Region Syddanmark slipper for at betale et udskældt gebyr på 4000 kroner om året. Det er resultatet af et møde torsdag eftermiddag i Styrelsen for Patientsikkerhed i København mellem blandt andet Region Syddanmark og PLO, de praktiserende lægers organisation.

Vi håber, at lægerne vender tilbage til vagtlægeordningen med den her nye ordning. Vi har brug for dem. Kurt Espersen, koncerndirektør, Region Syddanmark

I stedet vil lægernens organisation, PLO, blive betragtet som en organisation, som står for vagtlægeordningen. De betaler så gebyret i stedet for den enkelte vagtlæge - ialt 7500 kroner. Det erfarer TV SYD fra en kilde, som deltog i mødet torsdag eftermiddag.

63 vagtlæger har opsagt deres stilling i Region Syddanmark, efter at de er blevet tvunget til at betale et gebyr på 4.000 kroner for blive registreret som selvstændigt behandlingssted.

- Vi håber, at lægerne vender tilbage til vagtlægeordningen med den her nye ordning. Vi har brug for dem, siger koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen til TV SYD.

