Vaks bilist fulgte efter fuld polsk chauffør

Polsk lastbilchauffør anholdt for spirituskørsel og mangel på stort kørekort. Årvågen bilist fulgte efter ham ind på rasteplads.

En vaks bilist på den sønderjyske motorvej observerede ved 18-tiden søndag en slingrende lastbil. Efter at have alarmeret Syd- og Sønderjyllands Politi, fulgte bilisten efter lastbilen ind på en rasteplads ved Aabenraa for at være i stand til at lede politiet på rette spor, når de nåede frem.

Det viste sig at være en 49-årig polsk chauffør, der fik lov at blæse i politiets alkometer.

- Hans promille var så høj, at vi valgte at inddrage hans køretillaelse. Han blæste over to, fortæller vagtchef Erik Lindholdt til TV SYD.

Alkometeret skal vise over 1,5, før politiet inddrager førerretten administrativt. En blodprøve skal vise den nøjagtige promille.

Lastbilen var på vej i sydgående spor på motorvejen, da den holdt ind på rasteplads Årslev Vest. Branderten er ikke polakkens eneste udestående med politiet. Han kunne nemlig heller ikke fremvise kørekort til lastbil.