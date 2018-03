Vakst vidne forpurrede polske tyves pc-kup på rasteplads

Et opmærksomt vidne kontaktede ved 01-tiden i nat Sydøstjyllands Politi, da han havde set flere mænd i færd med at skære presenningen op på en lastbil, der holdt parkeret her på rastepladsen ved Ejer Bavnehøj..

Et vakst vidne udløste natten til onsdag en fem timer lang politijagt gennem grøfter, eng og sump for at fange tre polske mænd, der flygtede fra rastepladsen på Ejer Bavnehøj efter et forsøg på at stjæle varer fra en parkeret lastbil.