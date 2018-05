Vakse kvinder standser slingrende spritbilister

To spritbilister blev søndag standset og fjernet fra trafikken takket være årvågne medtrafikanter.

En 33-årig kvinde fra Vejen tog søndag eftermiddag omkring kl. 14.30 en rask beslutning, da hun kom til at køre bagved en slingrende bilist på motorvejen ved Holsted med retning mod Esbjerg.

Bilisten – en 57-årig mand – kørte så underligt, at den 33-årige kvinde valgte at alarmere politiet. Hun valgte også at følge efter, da bilisten kørte af motorvejen ved Bramming, og dermed kunne politiet bringe den slingrende bilist til standsning på landevejen ved Bramming.

Politiet alkoholtestede den 57-årige mand, og det var ikke falsk alarm.

- Manden havde en promille over det tilladte, fortæller vagtchef Erik Lindholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi til TVSYD.

På Lundvej i Varde gik en anden kvindelig bilist endnu mere radikalt til værks, da hun selv bragte en spritbilist til standsning.

- En 57-årig kvinde ringer ind til os og fortæller, at hun har standset en medtrafikant på Lundvej ved Lunden, og hun tror, bilisten er spirituspåvirket, fortæller Erik Lindholdt.

Da politiet når frem, tester de den 40-årige kvinde, som sidder bag rattet i den standsede bil. Også hun testes positiv i spiritustesten.

- Vi er superglade for, at de to kvinder greb ind, så vi kunne få disse spritbilister standset, siger vagtchef Erik Lindholdt til TVSYD