Vakst vidne og hurtig politihund forhindrede cykeltyveri

To tyve fortryder højst sandsynligt, at de forsøgte at stjæle cykler natten til lørdag. Et vidne så det og fik hurtigt tilkaldt en hundepatrulje, og så var det ingen sag at få de to-hjulede tilbage til rette ejere.