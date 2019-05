Valg-hærværk på privat grund: Det er respektløst

Valgplakater er blevet ødelagt og revet ned, og magneter med billeder af en politisk kandidat er blevet revet af en bil.

Valgplakaterne rundt om i landets lygtepæle er for nogen sværere at holde fingrene fra. Det har denne valgkamp igen vist flere eksempler på.

Natten til fredag blev der begået hærværk mod en række valgplakater i Gram. Det var både plakater, der hang i lygtepælene på offentlige veje, men også valgmateriale på en privat grund blev ødelagt.

Pierre Armani Tranekjer har været med til at hænge plakater op i Gram og føre valgkamp sammen med sin mor for Jesper Petersen (S). Men nu er både plakater af socialdemokraten og en række andre politikere blev ødelagt.

Pierre Armani Tranekjer blev kontaktet af sin mor, der kom hjem omkring midnat. Her kunne hun se, at der havde været nogen inde på hendes grund og ødelægge valgplakater. Hendes bil var heller ikke gået fri. Vedkommende havde også pillet magneter med en politisk kandidat af hendes bil og smidt dem rundt på jorden. Det viste sig at flere plakater i området var blevet ødelagt, revet i stykker eller pillet ned.

- Der er så mange frivillige fra alle partier, der bruger tid på at føre valgkamp og sætte plakater op, og så gør det bare ondt at se, at nogle mennesker ikke kan respektere det, siger Pierre Armani Tranekjer.

Respekt for hinanden

Han er rystet over, at nogen har været inde på moderens private grund for at ødelægge valgmaterialet.

Han har lavet et opslag Facebook, hvor han beskriver hændelsen og viser billeder af de ødelagte plakater. Nu håber han, at han komme igennem med et budskab om, at det er vigtigt, vi behandler alle godt i netop denne valgkamp.

- Jeg synes, at det er så ærgerligt. På vej hjem havde jeg lige set debatten på DR2 og tænkt på, hvor vigtigt det er, at vi behandler hinanden godt og respekterer hinanden i denne valgkamp uanset politisk ståsted, men det her er respektløst, siger Pierre Armani Tranekjer.

Episoden er blevet meldt til politiet.