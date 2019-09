Kvindekamp i Venstre

Det sidste af 6 valgmøder til Venstres landsmøde i weekenden løb af stablen her til aften. Formanden er sikker, men hvem bliver næstformand.

Inger Støjberg var den første til at melde sig som kandidat til posten som næstformand i Venstre. Senere meldte Ellen Trane Nørby, der er valgt i Sønderjylland, sig også som kandidat.

- Jeg tror, at jeg kan blive en god næstformand for Venstre, sagde Ellen Trane Nørby dengang.

Siden er der blevet holdt 5 valgmøder over hele landet. Det 6 og sidste bliver holdt her torsdag aften, et langt døgn før landsmødet går i gang på lørdag. Og valget gælder altså næstformandsposten i Venstre. Formanden er sikker, der er een kandidat, Jakob Ellemann-Jensen.

Der kommer 800 delegerede fra hele landet til landsmødet. Ritzau har spurgt små 200 af dem. Resultatet er 135 til Inger Støjberg og 46 til Ellen Trane Nørby. Men dermed er spillet ikke afgjort.

- De to repræsenterer fløje i Venstre, der ligger ret tæt på hinanden, så derfor kan det ændre sig på lørdag, siger Kim Dahl Nielsen, politisk kommentator, TV SYD.

- Det kan dog blive et problem for Ellen Trane Nørby, at der ikke er nogen markente lokale Venstrefolk, der er gået ind og støttet hende, som for eksempel Stephanie Lose, siger Kim Dahl Nielsen videre.

Ingen af de to Venstreprofiler vil forholde sig til deres chancer, som Inger Støjberg sagde,:

- Det ved jeg mere om på lørdag til frokost.