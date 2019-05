Sjældent er der blevet grinet og sunget så meget til et valgmøde

Udviklingshæmmede havde mandag inviteret politikere til en tur i cykelsadlen, og både puls og humør var højt.

Hver mandag eftermiddag mødes mellem 30 og 40 udviklingshæmmede til en spinning-time i Fitness 1 i Kolding.

Humøret er stort set altid højt, og trods anstregngelserne på cyklerne skråler deltagerne med på den tempofyldte musik samtidig med, de motionerer.

I dag var ingen undtagelse, selvom en række politikere i valgkamp også havde fundet vej til en svedig spinningtime.

En af dem der pressede politikerne var Alice Bækker Christensen:

- Jeg kommer i godt humør, når jeg synger og cykler.

Pressede politkere

Og politikerne var pressede på det med at cykle og synge samtidig.

Hver mandag eftermiddag udviklingshæmmede til spinning i Kolding. I dag havde de inviteret politikerne med. Foto: Jørgen Guldberg

- Hold da op, når dem foran giver den gas, så kan man ikke bare sidde og lurepasse, så jeg trådte til, siger Lotte Rod, Rad.V. og fortsætter:

- Jeg synes, det vigtigste i dag er at opleve den gode stemning og fællesskabet, og hvad det betyder at handicappede er en del af det normale samfund, det synes jeg er fantastisk at opleve ved det her fitnesscenter.

Der er fest og farver, når udviklingshæmmede mødes til spinning i motionscenter. Foto: Jørgen Guldberg

Også Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti deltog i timen og var begejstret:

- Det her betyder helt sikkert noget både politisk og for sundheden. Og så var rigtig sjovt og livsbekræftende at være med, selvom jeg ikke havde luft til at synge med på alle sangene siger hun.

Stemmer på den sødeste

Alice Bækker Christensen vil måske stemme til det kommende folketingsvalg:

- Jeg stemmer på den sødeste.

Hvem den sødeste så er, valgte Alice ikke at fortælle til TV SYD.