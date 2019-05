Valgstyrer håber på stor stemmeprocent

EP-valget er i fuld gang overalt i regionen. I Kolding var mange vælgere mødt frem, og her håber de på, at rigtig mange vælger at sætte deres kryds i dag.

Traditionen tro blev der i klokken 9.00 ringet med klokken som symbol på, at nu er valget i gang. Det gælder også i Parkhallen i Kolding, hvor valgstyrer Tove Karlsen håber og tror på, at mange møder frem for at afgive deres stemme.

- Folk er blevet mere bevidste om, at EU har stor betydning, og at det er vigtigt at stemme, fortæller hun til TV SYD.

Tove Karlsen er en af de frivillige, der i løbet af valgdagen står klar til at træde til, hvis der er borgere, der har brug for hjælp. Og for Tove Karlsen er det en ganske særlig dag.

- Jeg har altid store forventninger, når der er valg, og jeg håber på, at stemmeprocenten kommer højere op denne gang, siger hun.

De første vælgere stod klar

Allerede klokken ni var der mødt en del borgere op. Her er tre af dagens første vælgere.

Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

- Jeg stemmer til EU-valget, fordi jeg helt sikkert mener, at det er vigtigt, vi er med i det store fællesskab. At vi står sammen omkring de store ting som f.eks. miljø, siger Iben Knigge

Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

- Jeg stemmer i dag, fordi det er supervigtigt, at vi bliver ved med at være en del af det gode samarbejde i EU. Der skal jo ikke ske et Brexit, ligesom det er sket i Storbritanien, mener Stine Elmbæk

Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

- Det er vigtigt, at gøre sin stemme gældende, man kan ikke være en del af Danmark uden at stemme. Det hører med til vores demokrati, fortæller Jakob Jakobsen