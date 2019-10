Den megen regn har oversvømmet E45 på en strækning ved Haderslev. Der er kun et spor åbent, men Beredskabstyrelsen er i gang og fjerner vandet.

Vandet generer trafikken på E45 i sydgående retning fredag morgen.

På et stykke motorvej to kilometer nord for Ustrup Rasteplads kører trafikken kun i ét spor. Det kommer til at tage et par timer at få vandet pumpet væk fra vejbanen.

Politiet opfordrer på Twitter bilisterne til at køre forsigtigt på strækningen, hvor der arbejdes på at få vandet væk.