Vandet kan stadig stige trods tørvejr – tusindvis af sandsække er klar

Selvom regnen er stoppet, tager Kolding Kommune ingen chancer. De har 4.000 sandsække på lager – klar til borgere omkring Kolding Å, hvis vandet stiger mere.

Det gode vejr er på vej, men nu ruster Kolding Kommune sig mod vandstanden i Kolding Å. Der ligger nemlig sandsække klar til borgerne på Ågade, hvis vandet i åen stiger mere.

- Vi håber og tror, at vi ikke får brug for dem, men vi har dem klar for en sikkerheds skyld, siger Lars Svoger, Kommunikationschef i Kolding Kommune.

Normalt er en halv meter ikke noget problem, men når der er i forvejen er så meget vand i fjorden og åen, kan det godt få en betydning. Sebastian Pelt, meteorolog, TV 2 Vejret

De massive vandmængder har allerede betydet, at Plovfuren – vejen der forbinder bydelene på hver sin side af åen – er lukket, og der har været en del vand på P-pladsen i Warmingsgade. Det er dog ikke nået ind i husene på Ågade.

Selvom regnen er overstået, er der stadig en lille risiko for at vandet i åen vil stige. Prognoserne siger, at vandet i Lillebælt vil stige en halv meter i løbet af tirsdag formiddag, og det kan måske påvirke vandstanden i åen.

- Normalt er en halv meter ikke noget problem, men når der er i forvejen er så meget vand i fjorden og åen, kan det godt få en betydning, siger meteorolog Sebastian Pelt fra TV 2 Vejret.

Marts måned har været historisk våd med over 100 mm regn de første 17 dage. Fordi det har regnet lige så meget, som det plejer fra november til februar, har jorden ikke kunne suge ret meget, forklarer meteorologen.

- Det er umuligt at sige, hvornår vandstanden vil falde igen, men så længe der ikke kommer vand fra oven, vil den sandsynligvis falde langsomt fra nu af, siger Sebastian Pelt.

Læs også Politiet advarer: Pas på oversvømmede veje

Kommunens folk holder øje med vandstanden i løbet af natten mellem mandag og tirsdag ved at måle hver tredje time. Klokken 7 tirsdag morgen mødes de og tager stilling til situationen.

Hvis der skulle opstå problemer, skulle de mange sandsække være mere end rigeligt, for det kræver normalt 2-3 sandsække at sikre ét hus.