Vanvittig kørsel: Bilister blitzet med 201 og 158 km/t

Kære bilister på Lunderskovvej. Det går alt for stærkt. 45 blev blitzet for at køre for stærkt. 3 fik et klip i kørekortet, 1 en betinget frakendelse af kørekortet for at køre 158 km/t, og 1en ubetinget frakendelse af kørekortet, 201 km i timen. #politidk