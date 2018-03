Var det noget med et 468 år gammelt hus?

Er du træt af nye moderne funkis villaer, så er bindingsværkshuset her fra 1550 måske noget for dig.

Hvis du leder efter et hus med riglig med sjæl, så står landets formentlig ældste bindingsværkshus nu til salg.

Huset ligger i Ribe, og har ligget der siden 1550, men dateringen kan gå 20 til 25 år længere tilbage, skriver Jydske Vestkysten.

Ifølge ejendomsmægleren, der står for salget, så er der ikke tale noget almindeligt hus.

Huset kan jo ikke sammenlignes med et almindeligt, traditionelt parcelhus med have og carport. Knud Mikkelsen, EDC Ribe

- Det er et totalfredet hus, hvor du ikke må gøre meget andet end at vedligeholde. Til gengæld betaler man ikke ejendomsskat ud over renovation og rottebekæmpelse, som alle betaler til, ligesom man kan trække renoveringer fra, så der er ikke grund til at være så forskrækket. Og så kan huset jo ikke sammenlignes med et almindeligt, traditionelt parcelhus med have og carport, så hvis man kommer fra sådan noget, så er det en stor omvæltning, siger Knud Mikkelsen fra EDC Ribe til Jydske Vestkysten.

Huset koster 2.475.000 kroner og for det får man 194 kvadratmeter og seks værelser.

