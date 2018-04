Varde er Danmarksmester i udlejning af sommerhuse

Det nye Tirpitz Museum i Blåvand får en del af æren for Vardes nye rekord.

Varde er Danmarks sommerhuskommune nummer et. Sidste år nåede antallet af overnatninger i udlejede sommerhuse ny rekord i Danmark med 19,2 millioner overnatninger, og de fleste turister sov i en lejet sommerhusseng et sted i Varde Kommune. Det fremgår af nye tal om feriehusudlejningen fra Danmarks Statistik.

Adm. direktør Carlos Villaro Lassen i Feriehusudlejernes Brancheforening peger på to årsager til Varde-rekorden: Det nye Tirpitz Museum, som har vist sig at være en attraktion med magnetisk tiltrækningskraft langt over forventet og det faktum, at Varde Kommune tillader større sommerhuse end den hidtidige rekordholder, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner er Danmarks største turismekommuner målt på udenlandske overnatninger, og tilsammen overstiger de København. Adm. direktør Carlos Villaro Lassen, Feriehusudlejernes Brancheforening

Det blev til i alt 3.212.000 overnatninger i udlejede sommerhuse i Varde Kommunes ferieområder sidste år, og dermed tager kommunen førstepladsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune som den, der tiltrækker flest sommerhusgæster til et udlejet sommerhus.

På tredjepladsen kommer Tønder Kommune med 986.000 overnatninger i 2017.

Over hele Danmark steg udlejningen af sommerhuse med 606.000 overnatninger i forhold til 2016.

Carlos Villaro Lassen forudser dog, at en bremse er ved at vokse op foran successen:

- Varde og Ringkøbing-Skjern er Danmarks største turismekommuner målt på udenlandske overnatninger, og tilsammen overstiger de København. Men vi efterlyser, at flere danskere vil leje deres sommmerhus ud. Væksten i turismen er helt afhængig af, at politikerne øger bundfradraget for feriehusudlejning, siger han.

Varde er Danmarks sommerhuskommune nummer et. Foto: Finn Grahndin, TV SYD