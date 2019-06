Varde forbyder rygning i arbejdstiden

Sluk smøgen og få et rygestopkursus og gratis nikotintyggegummi i stedet. Kun to politikere stemte imod rygeforbud fra næste år.

Fra januar 2020 er det slut med at ryge i Varde Kommune. Tirsdag aften vedtog et meget stort flertal i byrådet at forbyde kommunens ansatte at ryge i arbejdstiden.

Forbuddet gælder for alle ansatte, uanset hvor arbejdet udføres, også for dem, der har arbejdsplads derhjemme. Det gælder også for politikerne.

Kun to politikere stemte imod. Det var Steen Holm Iversen fra Liberal Alliance og Julie Gottschalk fra Dansk Folkeparti. De mente, at forslaget ikke var ordentligt gennemtænkt.

I følge Kræftens Bekæmpelse har 25 kommuner i Danmark indført rygeforbud med og uden undtagelser. Varde bliver nummer 26.

Forbuddet omfatter blandt andet:

Også brug af snus

Medarbejdere, der yder service i eget hjem for borgere, f.eks. dagplejere

Byrådets politikere

Gratis tyggegummi

Fra den første oktober vil der være tilbud om rygestopkurser

Varde Kommune finansierer de ansattes nikotintyggegummi i fire uger

Forbuddet skal evalueres om halvandet år

Borgmester Erik Buhl, Venstre, siger til TV SYD, at det er rigtigt at indføre forbuddet nu. Hør ham her: