Varde holder fast i skolerne i de små byer

Mens antallet af børn i de private skoler er oppe på 36 procent i f.eks. Tønder Kommune, så ser det helt anderledes ud i Varde Kommune.

Der er det under hver tiende elev, der går på privat eller friskole. Og mens 12 ud af 26 grundskoler i Tønder Kommune er privat- eller friskoler, så er der kun fem ud af 24 i Varde.

holder fast

Varde Kommune har valgt at holde fast i skolerne i de små byer. Det er afgørende for en by som Horne. Horne Skole har været en del af byen i 115 år, og værdierne er stadig de samme. Der er masser af nærhed. I dag har den 71 elever. Det betyder, at flere klassetrin er slået sammen, når der undervises, men det er ikke noget problem.

Stor opbakning

Det er både en stor opbakning fra lokalbefolkningen og et bevist politisk valg, der er årsagen til at kommunens nu mindste folkeskole stadig eksisterer.

På landsplan er der de seneste 10 år på landsplan blevet nedlagt 318 folkeskoler, mens antallet af privatskoler er stødt stigende. Men sådan er det ikke i Varde Kommune, hvor de fleste folkeskoler overlevede de seneste strukturændringer.

Politikerne i Varde har dog betinget sig, at det samlede børnetal i skole og børnehave ikke må komme under 100, hvis skolen de kommende år skal undgå en lukning, men det er de slet ikke bekymrede for i Horne, hvor folkeskolen trods den høje alder stadig har det godt.

Varde Kommune holder fast i folkeskolerne i de små byer. Her er det Horne Skole. Foto: Hans Lausten, TV SYD