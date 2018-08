Varde kritiseres for at frådse med millionerne

Midt i en sparetid bruger kommunen millioner på at købe ekstern konsulenthjælp.

Samtidigt med at Varde Kommune skal finde besparelser for 25 mio. kr., har kommunen brugt 44,5 mio. kr. på at købe konsulenthjælp, skriver JydskeVestkysten.

Pengene er brugt i 2016 og -17, og det kritiseres af pensioneret fillialbankdirektør Niels Jørgen Nielsen.

Han har afdækket forbruget ved at søge aktindsigt, og han vil gerne have, at den slags information når ud til borgerne.

Niels Jørgen Nielsen mener, at Varde kunne have undgået en del af den sparerunde, der nu kommer, hvis pengene ikke var brugt på eksterne konsulenter.

Akademikervælde

Han aktindsigt viser, at den største post er 17 mio. kr. på to år til eksterne konsulenter indenfor management og hr.

Kommunen har så mange højtuddannede chefer, at sådanne opgaver ikke burde kræve ekstern konsulentbistand i den størrelsesorden. Niels Jørgen Nielsen, pens. bankmand, Varde Kommune

- Men kommunen har så mange højtuddannede chefer, at sådanne opgaver ikke burde kræve ekstern konsulentbistand i den størrelsesorden, siger den pensionerede bankmand til avisen.

Han mener, der hersker et akademikervælde, den såkaldte djøficering, som årsag til forbruget.

- Der er direktører, ledere og mellemledere, og det betyder, at der er færre penge ude i ældreplejen, siger Niels Jørgen Nielsen.

Kommunaldirektør Mogens Pedersen siger til JydskeVestkysten, at han vil analysere tallene, før han vil svare på kritikken.