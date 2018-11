Varde vil høre borgernes stemme på en ny måde

Hele lørdag er omkring 250 borgere fra Varde Kommune til arrangementet Vores Stemmer Varde.

Sammen skal de bruge dagen på at udvikle løsninger, der sikrer, at Varde Kommune er i balance – geografisk, økonomisk og socialt. Borgerne er tilfældigt udvalgt og har modtaget en personlig invitation til at deltage.

Det er borgerne, der har taktstokken – og vi politikere skal lytte, siger borgmester Erik Buhl.

Programmet indledes med, at deltagerne selv laver dagsordenen for dagen. Herefter fordeler de sig i grupper ud fra de emner, de gerne vil diskutere og udvikle løsninger på resten af dagen. Dagen rundes af med, at deltagerne stemmer om, hvilke ideer en mindre gruppe borgere skal arbejde videre med. Alle deltagerne får mulighed for at melde sig til denne gruppe.

Vores Stemmer er et initiativ fra mediehuset og en tænketanken Mandag Morgen, der gennemføres i samarbejde med Varde og to andre kommuner.

Til lørdagen arrangement i Ølgod deltager hele Varde Kommunes byråd – men ikke for at svare på spørgsmål eller fremlægge deres egen politik.

- Det er noget helt nyt at holde et borgermøde uden, at vi har sat en konkret dagsorden på forhånd. Vi skal diskutere det, der er vigtigt for dem og udvikle løsninger og ideer sammen. Det er borgerne, der har taktstokken – og vi politikere skal lytte, siger borgmester Erik Buhl.

Efter borgermødet arbejder en mindre gruppe borgere videre med de ideer, der bliver udvalgt ved mødet afslutning lørdag eftermiddag. Til sidst skal de præsenteres for byrådet og interesserede borgere, relevante virksomheder og organisationer i kommunen.