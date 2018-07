Vardemuseerne får hjælp fra udlandet

24 unge fra Italien og Tyskland er lige nu i Danmark, og skal komme med ideer til, hvordan det nye flygtningemuseum i Oksbøl skal se ud.

En gruppe unge fra Italien og Tyskland er lige nu på sommerlejr i Oksbøl med det tyske "forbund for vedligeholdelse af tyske krigsgrave".

Vi ved meget om, hvad danskere gerne vil have, men det er meget forskelligt, hvad man tænker som tysker og italiener - især som tysker - for det er jo tysk historie på dansk jord. Anne Sofie Vemmelund Christensen, museumsinspektør, Vardemuseerne

De 24 unge mellem 14-18 år skal komme med ideer til, hvordan det nye flygtningemuseum i Oksbøl skal se ud. Museumsinspektør Anne Sofie Vemmelund Christensen søger inspiration til sit nye flygtningemuseum ved at invitere de udenlandske unge til en åben workshop, for at høre hvad de tænker.

For at give de unge indtryk af historien og det kommende flygtningemuseums fysiske rammer, besøgte de onsdag det gamle flygtningehospital, som nu skal laves om til museum.

Det er rigtig interessant at se kirkegården, fordi vi har flygtninge i hele verden, og når man ser historiske steder som det her, er jeg sikker på, vi kan lære noget af det. Lennart Lenz, skoleelev, Tyskland

Det nye museum bliver nabo til den tyske flygtningekirkegård, og den oplevelse gør indtryk på tyske Lennart Lenz.

Hvordan alt dette skal formidles, er det spørgsmål, de unge skulle komme med bud på under dagens workshop.

Første opgave til de unge i dag handler om farver:

- Det er vigtigt, fordi et museum handler også om farver. Hvis vi for eksempel valgte at bruge brunt, kunne det måske blive misforstået, da nogle tyskere forbinder brun med nazisme. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan de tyske og italienske unge her ser farven, siger Anne Sofie Vemmelund Christensen.

Selvom flygtningestrømmen fra 2. Verdenskrig ligger 70 år tilbage i tiden, er de unge tydeligvis optaget af den alligevel:

- Det er slet ikke lige gyldig historie eller gammeldags. Det er vigtigt at vide noget om, mener Lennart Lenz, og fortsætter: - Vi skal jo også tage os af flygtninge i dag.

Det nye museum skal efter planen stå færdigt i 2020, og det bliver et museum med de unges fingeraftryk:

- Vi vil rigtig gerne lave et museum, som vedrører dem, og giver dem det de måske savner og efterlyser, siger Anne Sofie Vemmelund Christensen.