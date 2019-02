Varm vinter får planterne til at tyvstarte foråret

En mild vinter og nogle usædvanlig varme februardage giver travlhed på planteskolerne. Onsdag kan temperaturen nå helt op på 14 grader.

Slutningen af februar måned er ofte en lidt stille måned hos Kolding Plantecenter, men sådan er det slet ikke i år.

- Der er stor interesse for at komme i haven og komme ud og rode lidt i jorden, fortæller indehaver Martin Bruun.

Planterne de kigger nemlig ikke på kalenderen. Derfor opfører de sig allerede nu som om, det forlængst er forår.

- Vi kan se det på f.eks. dværgsyrenerne. De er allerede ved at få et grønt antræk. Jeg er helt sikker på, at der også snart kommer blomster, hvis det gode vejr fortsætter, siger Martin Bruun.

Martin Bruun har tidligere oplevet, at foråret kommer tidligt. Men i år ser det rigtig godt ud, siger han. Foto: Hans Lausten

Varm vinter

Januar var den tredjevarmeste, siden DMI begyndte at registrere vejret i 1874 og også her i februar måned har det i år været væsentlig højere end gennemsnittet.

Syv gange er der målt temperaturer over 12 grader, og tirsdag blev der målt 15,8 grader i Tirstrup, oplyser TV2 Vejret.

Det er en tangering af den højeste vintertemperatur, der nogensinde er målt i Danmark siden 1874.

Ifølge Martin Bruun er det bare med at komme i gang med arbejdet i haven. Det er kun en fordel at få nye træer og buske i jorden tidligt på sæsonen.

Forår i luften og i rødderne

Blandt de kunder, der er tidligere ude end normalt, er Laura Thomsen fra Kolding. Hun har lige købt fire rabarberplanter og nogle tulipanløg til haven.

- Solen skinner, foråret er på vej, man kan sådan lugte, at nu begynder det. Og så håber vi bare, der ikke kommer alt for meget nattefrost, siger hun til TV SYD.

Selvom det ikke altid kan ses, er der allerede masser af liv i planterne. Foto: Hans Lausten

Høje temperaturer

Her på de sidste dage af februar, og inden vinteren, ifølge kalenderen, officielt slutter, er der ikke meget udsigt til nattefrost.

Ifølge TV2 Vejret kan temperaturen onsdag nå op på mellem 12 og 14 grader.

Sidste år nåede temperaturen på intet tidspunkt over 6,6 grader i februar måned.