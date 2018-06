Varmeregning eksploderer på grund af ”smart” løsning

Store investeringer i teknologi, der skulle sende sommerens sol ud i radiatorerne som billig varme til fjernvarmeforbrugerne om vinteren, koster nu dyrt.

Da Vojens Fjernvarme indviede verdens største damvarmelager i 2015, blev teknologien hyldet som fjernvarmens nye håb. Men i dag, hvor der er bygget fem sådanne lagre i Danmark, har fire af dem problemer med utætheder og våd isolering, så varmen forsvinder ud i den blå luft. Det skriver fagbladet Ingeniøren.

Ifølge Ingeniøren har i alt fem fjernvarmeselskaber investeret 540 millioner kroner i at kunne lagre solvarme i overdækkede kunstige søer, men fire af de fem lagre er utætte, og det vælter økonomien i projekterne.

Vi har en 2,3 hektar stor dug over lagret, så det er som at lede efter en nål i en høstak at finde de huller, der er årsag til, at låget bliver vådt. Claus Andersen, formand, Vojens Fjernvarme

Utæthederne koster fjernvarmeselskaberne et varmetab på 35-40 procent, og hos Gram Fjernvarme er det hovedårsagen til, at varmeprisen er steget med 70 procent fra 2017 til april i år.

- Vi havde regnet med, at 60 procent af varmen skulle komme fra oplagret solvarme, men indtil nu har vi været langt fra det mål, siger formand for Gram Fjernvarme, Johannes Schmidt til TV SYD.

En skidt situation

Hos Vojens Fjernvarme er regningen for varmetabet indtil videre ikke sendt ud til forbrugerne, men fjernvarmeselskabet har lige nu en syns- og skønssag mod leverandøren kørende.

- Vi mener, leverandøren er skyld i at der er opstået huller i den dug, der dækker lagret, siger formand Claus Andersen, til TV SYD.

Foreløbigt er det ikke lykkes at lokalisere alle huller i dugen:

- Vi har en 2,3 hektar (svarende til 23.000 m2, red.) stor dug over lagret, så det er som at lede efter en nål i en høstak, at finde de huller, der er årsag til, at låget bliver vådt, siger Claus Andersen til TV SYD.

Gram Fjernvarme ligger lige nu i voldgiftssager mod både leverandør og rådgiver.

Det er skidt situation, og derfor er vi nødt til at gøre noget. Johannes Schmidt, Gram Fjernvarme

- Det her er en skidt situation, og derfor er vi er nødt til at gøre noget, siger Johannes Schmidt til TV SYD.

Indtil voldgiftssagerne er afgjort, kan Gram Fjernvarme ikke selv gå i gang med at udbedre de utætheder, der er årsag til, at isolationen i låget over damvarmelageret bliver vådt.

- Vi er utilfredse med, at der endnu ikke er gjort noget ved problemet, selvom vi har påpeget det længe.

Både i Gram og Vojens mener fjernvarmesleskaberne, at fejlene er menneskeskabte, mens Toftlund Fjernvarme - som også har problemer med låget - mener, at det er selve det overordnede design, der er årsag til problemerne.

Kan ikke anbefale lagrene

Hos Rambøll anerkender de problemerne, men ser processen som en modning af teknologien.

- Det er gennemgående for alle fem lagre, at lineren (plastmembranen, red.) er den samme. Det er de små huller i lineren, der skaber problemet, hvor låget bliver vådt, siger seniorrådgiver Flemming Ulbjerg fra Rambøll, der har været rådgiver på tre kommercielle anlæg i Sønderjylland til Ingeniøren.

Brancheorganisationen Dansk Fjernvarme har bakket op om damvarmelagrene, fordi det i teorien er langt billigere at gemme sommerens varme dér end i ståltanke. Men problemerne har fået troen på løsningen til at vakle:

- Hvis ikke der kommer nye løsninger på bordet, så kan vi ikke anbefale vores medlemmer at skrive under på nye kontrakter. Så enkelt er det. Det er mange millioner, og det er forbrugernes penge, der bliver investeret, siger vicedirektør Kim Behnke til Ingeniøren.