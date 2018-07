Varmt weekendvejr kan være optakt til hedebølge

Hvis du længes efter regn, så bliver du nok ikke opstemt af at læse denne artikel.

Det varme vejr og tørken ser ud til at forsætte et stykke tid endnu. Lørdag kommer temperaturerne til at ligge mellem 22 og 27 grader her i landsdelen, dog bliver der kun omkring 20 grader ved Vadehavet ifølge DMI’s prognose, så her er mulighed for at blive kølet lidt ned.

Søndag bliver der også sommer og sol, temperaturerne falder dog et par grader, og der kan periodevis drive skyer ind ved Vestkysten.

Men så tager varmen fat igen.

Hedebølge kan skylde ind over landet

Her der nemlig udsigt til flere dage, hvor temperaturen kommer helt op på 30 grader og måske endda mere også i Syd- og Sønderjylland. Samtidig kan Danmark også blive ramt af årets første landsdækkende hedebølge.

Der er tale om en landsdækkende hedebølge, når den højeste temperatur, der bliver målt i mere end 50 % af landet, er over 28 grader tre dage i træk.

Ifølge Henning Gisselø, der er meteorolog ved DMI, er der ikke tegn på, at varmen trækker sig tilbage, der kan muligvis komme enkelte byger, men det vil ikke gøre noget ved det ”nedbørsunderskud”, der har været de seneste måneder.

- Det stabile sommervejr skyldes et højtryksområde, der dækker store dele af Nord- og Vesteuropa og som holder lavtryk og større regnområder på afstand af Danmark. Hvis vi kigger 3-4 uger frem, ser det ikke ud til, at vejrmønstret ændrer sig væsentligt, og de regnhungrende danskere må altså væbne sig med tålmodighed en tid endnu, siger meteorolog Henning Gisselø til DMI’s hjemmeside.

