DMI advarer om tæt tåge med sigtbarhed ned under 100 meter i flere dele af Syd- og Sønderjylland lørdag aften og nat. Foto: Michael Nielsen, TV SYD

Skal du ud på vejene, opfordrer DMI lørdag aften til at køre forsigtigt og forvente længere transporttider, da der i det meste af Syd- og Sønderjylland vil være tæt tåge.

I Vejle, Billund, Varde, Esbjerg, Vejen, Kolding, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Fanø Kommuner forventer man sigtbarhed ned under 100 meter.

I Horsens og Hedensted Kommuner er der risiko for tågedannelse.

DMI forventer at et lavtryk fra sydøst i løbet af lørdag nat får tågen til at lette igen.