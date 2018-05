VB-direktør: Oprykning er et plus for fodboldforretningen

De vejlensiske fodboldhjerter hamrede ekstra hårdt, da det søndag aften stod klart, at Vejle Boldklub rykker op i Superligaen. Men direktøren lægger ikke skjul på, at det først og fremmest er en forretning, han driver.

På den ene side af vejen står fans, spillere, bysbørn og mange andre og jubler over Vejle Boldklubs oprykning til Superligaen. Sammen med dem står direktøren i fodboldforretningen Vejle Boldklub - men han står også med et ben på den anden side af vejen. Et ben, der først og fremmest ser muligheden for plusser i de kommende regnskaber efter oprykningen:

- Vi skal drive den her forretning forsvarligt. Det tager tid at drive en foldboldforretning, der giver overskud. Vi er godt på vej, og det er klart, at med udsigten til Superligaen kan vi også se frem til flere indtægter, siger direktør for Vejle Boldklub, Henrik Tønder.

På den sidste spilledag søndag sikrede holdet sig oprykning til Superligaen, da Vejle vandt 2-0 over Thisted på udebane foran 2772 tilskuere. Det er første gang i ni år, at holdet skal spille i den bedste række. Selvom det betyder justeringer i spillertruppen, betyder det også travlhed uden for banen i Vejle.

- Lige nu har vi travlt med at forberede og finde ud af, hvad det betyder at rykke op. Vi skal se på, hvad vi kan forvente af indtægter og udgifter.

Vejle Boldklub har tidligere haft store økonomiske udfordringer og var senest i 2016 tæt på konkurs. Her blev de reddet af en moldovisk rigmand. Men det udenlandske ejerforhold skaber ifølge direktøren ingen problemer.

- Jeg har mandat til at drive den her forretning og skabe balance mellem indtægter og udgifter. Nu er vi rykket op, og så skal vi forhåbentlig se, om vi kan blive i Superligaen og skabe nogle indtægter på den baggrund, siger Henrik Tønder.