Rute 32, Kongeåvej ved Brogård i Vejen er genåbnet, efter en lastbil med højt læs tidligere torsdag ramte jernbanebroen på ruten.

Opdateret: Politiet oplyser, at vejen er genåbnet

Et uheld spærrede tidligere i eftermiddag vejen ved rute 32, Kongeåvej ved Brogård i Vejen. En lastbil med højt læs havde påkørt jernbanebroen på ruten.

Efter en halv times tid genåbnede vejen dog. Ingen personer kom til skade ved uheldet, og efter at have undersøgt broen var medlingen fra Banedanmark, at den udelukkende havde fået kosmetiske skader.

Det er denne jernbanebro, som blev påkørt ved rute 32, Kongeåvej ved Brogård i Vejen. Foto: Google Maps