Vej-vrede førte til stenkast og overfald

Uenighed om passage af de smalle gader i Ribe førte tirsdag aften til, at to unge mænd kastede en sten efter en 49-årig bilist og begik hærværk mod hans bil.

Den 49-årig bilist anmeldte kort efter klokken 19, at to unge dansktalende mænd havde overfaldet ham både fysisk og med tilråb, da han i en stor varebil havde passeret dem under indkørsel på Sønderportsgade midt i Ribe.

Passagen var ekstra snæver på grund af vejarbejde. Pludselig bankede de to unge mænd med kraftige knytnæveslag i taget på bilen og råbte ukvemsord efter ham. De smadrede også et sidespejl på bilen.

- De var vrede over, at bilen havde været for tæt på dem. Da bilisten stopper og vil påtale deres opførsel og bede dem erstatte skaden på sidespejlet, kaster de fra to meters afstand et knytnævestor sten direkte mod den 49-åriges ansigt. Han når dog at værge for sig med en arm, oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann, til TV SYD.

Derefter forsvandt de to mænd ad Sønderportsgade mod vest.

Politiet: Vi har fotos

Politiet har billeder af de to unge mænd, der beskrives som:

A: Mand, 18-23 år, 180 centimeter høj, spinkel, kort lyst hår, lys hud, iført sort t-shirt, shorts, sko og strømper.

B: Mand, 18-23 år, 180 centimeter høj, almindelig/kraftig af bygning, lys hud, iført blå kasket, mørk t-shirt, shorts og hvide kondisko.