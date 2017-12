Vejdirektoratet fraråder lette køretøjer over Ny Lillebæltsbro

Kører du med campingvogn eller trailer, bør du ikke køre over den nye Lillebæltsbro, advarer Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet har udsendt et varsel om kraftige vindstød på Ny Lillebæltsbro. De fraråder derfor nu, at vindfølsomme køretøjer bevæger sig over broen.

Men det er ikke bare lette køretøjer, der bør holde sig fra broen. En billist har netop tabt en tagboks, der nu ligger på kørebanen.

Vinden forventes at aftage kl. 15 på Ny Lillebæltsbro.

Alternativt kan du benytte den gamle Lillebæltsbro. Skal du videre til Sjælland, er udfordringen dog den samme, da det også frarådes at køre over Storebæltsbroen frem til kl. 14.

