Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Både Sønderjyske Motorvej og Østjyske Motorvej står overfor at skulle udbygges, og her vil der være krav til, at entreprisen blandt andet bruger mindre CO2-belastende materialer og flere genbrugsmaterialer.

Vejdirektoratet vurderer, at kravene vil kunne reducere CO2-udledningen med op til 60 procent sammenlignet med et tilsvarende byggeprojekt fra 1990.