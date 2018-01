Vejle bliver centrum for dansk turistfremme

Med centrum i Vejle skal der hentes endnu flere turister til Danmark.

Mads Sand, sekretariatschef for Dansk Turismefremme (tv.), og chef for Erhvervsservice og Turisme hos Vejle Kommune, Morten Damgaard (th.). Foto: Dansk Turismefremme.

I sidste uge fik Vejle kun fem nye statslige arbejdspladser. En lille trøst kan det være, at Vejle nu er hjemsted for Dansk Turismefremme.

Den landsdækkende organisation Dansk Turismefremme, der er en national, politisk uafhængig forening for kommuner og lokale turistorganisationer, er flyttet ind i nye lokaler på Banegårdspladsen 6 i Vejle. Dermed får sekretariatet placering i samme bygning som Vejle Erhvervs- og Turismeservice, hvor de med de nye faciliteter også får mulighed for at holde møder, seminarer og workshops for organisationens medlemmer.

- Med flytningen får vi nemmere ved at koordinere møder med vores medlemmer og nationale samarbejdspartnere i hovedstaden. Lokalerne ligger perfekt placeret lige overfor Vejle Banegård og tæt på en af vores større medlemmer, nemlig VisitVejle, siger Dansk Turismefremmes formand, Anne-Mette Knattrup, i en pressemeddelelse om flytningen.

Dansk Turismefremme har de seneste otte år hørt hjemme i Randers, hvor sekretariatet har ligget i tilknytning til turistkontoret i Randers. Her har sekretariatet vokset og udviklet sig, så det i dag arbejder med turismefremme i form af turistinformation, markedsføring og udvikling af den lokale turisme i kommunerne.

Men nye opgaver og flere medarbejdere gør, at Dansk Turismefremme har haft behov for større lokaler. Med kontoret følger tre ansatte og en praktikant.