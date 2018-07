Vejle bliver danske mestre…hvis man skal tro de lokale spillefugle

De lokale Superliga-oprykkere startede flot ud og fik point i sæsonens første runde. Spørger man lokale folk med hang til at oddse, så skal den danske mester findes i vores landsdel.

Hvornår skal de lokale superligahold spille? Lørdag

Esbjerg fB vs. Vendsyssel FF 16.00

Søndag

AC Horsens vs. Randers FC 12.00

OB vs. Sønderjyske 14.00

Brøndby IF vs. Vejle Boldklub 18.00

Vejle Boldklub slog Hobro 3-1 på hjemmebane i sæsonpremieren af Superligaen, mens Esbjerg fB fik uafgjort mod FC Nordsjælland.

Begge hold er tilbage i danmarks bedste fodboldrække, og de gode resultater i den første runde virker til at have startet en omgang fodboldfeber i de to byer, i hvert fald hvis man ser på tal fra Danske Spil.

I Vejle har 64 % af dem, som har valgt at spille på, hvem der bliver danske mestre, sat deres penge på Vejle Boldklub, i Esbjerg har 61 % spillet på, at Esbjerg fB løfter pokalen.

Ifølge Oddset, som hører under danske spil, er Vejle, Esbjerg og den tredje oprykker fra Vendsyssel de hold, som har størst lokal opbakning, hvis man altså ser på, hvem der er blev sat penge på som danske mestre rundtomkring.

- De tre klubber har formentlig taget den eufori med sig, som der herskede blandt klubberne, da oprykningen blev en realitet. For Vendsyssel er det første gang nogensinde, de er oppe i Superligaen, mens Vejle ikke har været i den bedste række i 9 år. For Esbjerg var det afgørende, at de kom tilbage i første forsøg, og det lykkedes. Derfor skal den høje tiltro findes i, at euforien fortsat er intakt her efter sommerferien, siger Jeppe Helbo Jensen, der er oddssætter hos Danske Spil, i en pressemeddelelse.

På landsplan er der dog ikke stor tiltro til de lokale klubber, her har flest sat deres penge på Brøndby IF.

