Vejle Boldklub beholder rumænsk træner

Det bliver også rumænske Constantin Gâlcă, der står i spidsen for Vejle Boldklub, når træningen begynder efter ferien.

Rumæneren, der afløste italienske Adolfo Sormani i marts, får ansvaret for Vejles ambitioner om en hurtig tilbagevenden til Superligaen. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

47-årige Constantin Gâlcă overtog Vejle Boldklubs Superligahold med to runder tilbage af grundspillet i marts, men fik trods forbedret spil og resultater ikke Vejle fri af nedrykning i den sidste ende.

– Både vi og Gâlcă har lagt vægt på, at den udfordring, holdet står overfor i den kommende sæson, er væsentlig anderledes end den, vi kommer fra. Det er alle bevidste omkring, og holdet vil blive bygget op, så det står bedst muligt rustet til opgaven i 1. division. siger Vejle Boldklubs direktør Henrik Tønder.

NordicBet LIGA. Vi glæder os over, at en international træner som Constantin Gâlcă vil stå i spidsen for vores ambition om en hurtig tilbagevenden til Superligaen, siger Henrik Tønder.

Galca blev oprindeligt i marts ansat på en etårig kontrakt, som gælder frem til næste sommer.

Foto: John Melin, TV SYD